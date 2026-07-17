Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çalışanların merakla beklediği yılın ikinci asgari ücreti resmi olarak belirlendi. KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak yeni ücret tarifesini duyurdu.

Ülkede yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, asgari ücrete yüzde 16,95 oranında bir artış yansıtıldı. Bu zamla birlikte ada ülkesindeki net asgari ücret, Türkiye'deki mevcut asgari ücretin yaklaşık 2,2 katına ulaştı.

Açıklanan yeni verilere göre, komisyonun belirlediği aylık net asgari ücret 61 bin 677 liraya yükselirken, brüt asgari ücret ise 70 bin 893 lira olarak belirlendi.

Yeni tarife kapsamında çalışanların mesai hesaplamaları da yeniden şekillendi. Buna göre yeni dönemde bir işçinin saatlik ücreti 408,99 lira, günlük ücreti 3 bin 271,98 lira, haftalık kazancı ise 16 bin 359,92 lira olarak uygulanacak.

Yılın ilk yarısında ücret ne kadar?

Kuzey Kıbrıs, yüksek enflasyonist etkiler nedeniyle asgari ücreti yıl içinde birden fazla kez revize ediyor. 2026'nın ilk altı aylık döneminde uygulanan asgari ücret; brüt 60 bin 618 lira, net ise 52 bin 738 lira olarak hesaplara yatırılıyordu. Hayat pahalılığı farkının eklenmesiyle çalışanların alım gücü yeni dönem için net bazda 8 bin 939 TL artırılmış oldu.

Türkiye ile makas giderek açılıyor

KKTC'deki bu son artış, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki asgari ücret tutarlarıyla karşılaştırıldığında aradaki devasa farkı bir kez daha gözler önüne serdi:

Türkiye’de 2026 yılı boyunca uygulanan asgari ücret brüt 33 bin 30 lira, net ise 28 bin 75 lira seviyesinde bulunuyor.

KKTC’de yürürlüğe giren net 61 bin 677 liralık yeni ücret, Türkiye'deki net asgari ücretin tam 2,2 katı bir büyüklüğe denk geliyor. Bu durum, iki ülke arasındaki genel fiyat endeksi, yaşam maliyeti ve ekonomik dinamiklerin farklılığını net bir şekilde ortaya koyuyor.