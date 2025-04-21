Rum Ortodoks Kilisesi lideri Başpiskopos Yeorgios, Paskalya mesajında Kıbrıslı Türklere yönelik kışkırtıcı ifadeler kullandı.

Yeorgios, "Kıbrıs’tan Türkleri kovmak ve vatanı kurtarmak için mücadele etmeliyiz" ifadeleriyle skandal bir çağrıya imza attı.

"TÜRKLER'DEN KURTULACAĞIZ"

Yeorgios, mesajında "Bu yıl da biz Kıbrıslı Rumlar Paskalya'nın sevincini tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Türk zalimi 51 yıldır vatanımızı çarmıha germiş durumda" ifadelerini kullandı.

Başpiskopos ayrıca "Vatanımızın (Türklerden) kurtuluş günü gelecektir. Onlardan kurtulacağız" dedi.

RUM LİDER DE DESTEK VERDİ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de Paskalya vesilesiyle yaptığı konuşmada, "Kıbrıs’ı yeniden birleştirmek için mücadele ediyoruz" açıklamasını yaparak, "Baf'tan Apostolos Andreas'a, Gazimağusa'dan Girne'ye, baştan sona diriliş günlerini halkımız hak ediyor" dedi.

"YUNANİSTAN VE HELENİZM, TÜRK İŞGALİNE KARŞI BİRLEŞMELİ"

Genelgede, Yunanistan ve dünyadaki Helenizme çağrıda bulunan Yeorgios, "Türk işgalcisini kovmak ve vatanı kurtarmak için ortak çaba sarf edilmelidir" dedi.