Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyareti, BM Genel Sekreteri’nin yaklaşık 16 yıl aradan sonra Kıbrıs’a gerçekleştireceği ilk ziyaret oldu. Son ziyaret, dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından 2010’da gerçekleştirilmişti.

Guterres, dün Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek. Rum lider Nikos Hristodulidis ile de görüşen Guterres iki lideri ara bölgedeki “İyi Niyet Misyonu Ofisi”nde bir araya getirecek.

5+1 FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Diplomatik çevrelerde bu temaslar, son yılların en önemli BM girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Ancak çözümün nasıl olacağı, KKTC’nin meşru haklarının verilip verilmeyeceği netleşmiş değil. Guterres’in 5+1 formatında yeni bir toplantının önünün açılıp açılamayacağının değerlendirilmesi bekleniyor. Buna göre, KKTC, GKRY, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye karşı “+1” tarafı olarak, BM’nin masada karar vermesi mümkün kılınacak. Türkiye’nin diğer garantör ülkelere göre KKTC’yi savunan tek taraf olduğu biliniyor.

Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín ziyaretten önce, Erhürman ve Hristodulidis ile toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Holguín, Genel Sekreter’in uzun yıllardır iyi niyet misyonunu sürdürdüğünü ve yaklaşık 10 yıldır Kıbrıs meselesiyle yakından ilgilendiğini kaydetti. Guterres daha önce de Kıbrıs konusu için, “Görevim bitmeden ilerleme sağlanacak” demişti.