Yıllarca Türklere karşı katliamlar yapan ve ‘’Akritas Planı’’ ile adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen terör örgütü EOKA zihniyetindeki ELAM Partisi oylarını arttırıp 8 milletvekilliği kazandı.

570 bin seçmenin oy kullandığı seçimlerde Rum lider Nikos Hristodulidis’i destekleyen partiler ise oy kaybetti. Rum lider, ‘’Üzgünüm ama halkın kararına da saygılıyım’’ dedi.

OYLARI PATLADI

Türklerle barış görüşmelerine karşı çıkan ELAM kurulduğu 2008’deki seçimlerde sadece 673 oy almıştı, son seçimde ise 41 bin oya çıktı. ELAM Yunanistan’da terör örgütüne dönüştüğü gerekçesiyle kapatılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin Güney Kıbrıs’taki devamı olarak faaliyet gösteriyor.

F-16 PROTESTOSU

Rum Ulusal Halk Cephesi Partisi (ELAM)aşırı Yunan milliyetçiliği ideolojisi ile hareket ediyor ve federal bir çözümü reddediyor. KKTC, Kıbrıslı Türkler ve mülteciler aleyhine bildiriler yayınlıyor.

ELAM üyeleri, KKTC’ye Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16’ların konuşlanmasının ardında da geniş çaplı gösteriler yapmıştı. ELAM üyeleri sınır kapılarından Rum kesimine geçen KKTC plakalı araçlara da saldırılar düzenliyor.

KAPILAR KAPANSIN

56 sandalyeli parlamentoda 4 Milletvekili olan ELAM son seçimde bu sayıyı 8’e çıkardı ve 3. Parti oldu ELAM lideri Hristos Hristou seçimin ardından ilk açıklamasında , “Büyük zafer kazandık. Şimdi vaatlerimizi yerine getireceğiz, Kıbrıs Yunan olacak’’ dedi.

ELAM’ın vaatleri arasında Türklerle diyaloğun kesilmesi, barış görüşmelerine son verilmesi ve yeşil hat üzerindeki sınır kapılarının tamamen kapatılması da bulunuyor.

ALTIN ŞAFAK’IN UZANTISI: ELAM

KKTC Dışişleri Bakanlığının web sayfasında ELAM için “Rum kesiminde faaliyet gösteren aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Partisi Yunan milliyetçiliği ideolojisi ile hareket etmekte ve Kıbrıs sorunu konusunda federal bir çözümü reddetmektedir. Kıbrıslı Türkler aleyhine fiziksel saldırılar da gerçekleştirmektedir. Yunanistan’da 1993 yılında kurulan ve daha sonra kapatılan aşırı sağ görüşlü Altın Şafak Partisi’nin uzantısıdır’ deniliyor.

UNUTULMAYAN KANLI NOEL

EOKA terör örgütü Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla 1955-1974 yılları arasında Ada’da yaşayan Türklere yönelik çok sayıda kanlı saldırı ve katliam gerçekleştirdi.

21 Aralık 1963’te Kanlı Noel Katliamı olarak bilinen olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan saldırılarda, Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğunun banyoda şehit edilmesi gibi vahşetlerin yanı sıra 364 Kıbrıs Türkü hayatını kaybetmiş ve 103 Türk köyü boşaltılmak zorunda kalmıştır.

EOKA’nın 1967 yılında Geçitkale ve Boğaziçi köylerinde sivillerin acımasızca katledilmesiyle devam etmiştir. 15 Temmuz 1974’te Yunan cuntasının desteğiyle darbe yaparak Nikos Sampson’u iktidara getiren EOKA unsurları, “Enosis”i ilan etmiş ve Türklere yönelik saldırıları zirveye taşımıştır.