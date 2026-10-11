KKTC'yi yasa boğan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasına ilişkin Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen davada, skandallar zincirine her geçen gün yenisi ekleniyor. Sol kızağındaki kırığın gizlendiği ve ciddi idari ihmallerin yaşandığı ortaya çıkan dev soruşturmada sunulan Seyir Veri Kaydedicisi (VDR) raporu, facianın göz göre göre geldiğini belgeledi.

KARA KUTUYU FACİADAN İKİ GÜN ÖNCE KAPATMIŞLAR

Mahkemeye sunulan uzman raporlarına göre, 30 Ağustos'ta batan geminin VDR cihazının olaydan iki gün önce —28 Ağustos saat 20.39’da— kapatıldığı tespit edildi. Polisin duruşmada aktardığı bilgilere göre, cihazın kapatılmasıyla ilgili Liman Başkanlığı’na hiçbir bildirimde bulunulmadı. Geminin battığı ana ilişkin dijital verilerin karartılmasına yol açan bu müdahalenin kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığı araştırılıyor.

"BU GEMİ BU SEZONU ÇIKARMAYACAK"

VDR cihazı kapatılmadan önceki 5 günlük ses kayıtları ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Kaptan köşkünde yapılan görüşmelerde; geminin su aldığı, jeneratör ve dümen sistemlerinin sık sık arızalandığı mürettebat tarafından açıkça konuşuluyor.

Birgün yazarı Gözde Bedeloğlu'nun aktardığına göre, şirketin gemiyi satmayı planladığı için bakım masraflarından kaçındığı kayıtlara yansırken, personelin kendi arasında kurduğu "Bu gemi bu sezonu çıkarmayacak" cümlesi, felaketin bilinen risklere rağmen göz göre göre üstlenildiğini kanıtladı.

SON KAYIP BULUNMADAN ARAMA GEMİSİ ÇEKİLDİ

Soruşturmada bu skandallar patlak verirken, 10 Ekim itibarıyla alınan bir karar mağdur aileleri bir kez daha yıktı. Faciada kaybolan son kişiye henüz ulaşılamamış olmasına rağmen, derin deniz arama-kurtarma çalışması yürüten Optimus Prime gemisinin sözleşmesinin sona erdiği açıklandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin görevini tamamladığını ve aramalara Sahil Güvenlik ile GKK unsurlarıyla devam edileceğini duyururken, kapasitesi yüksek arama platformunun çekilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.