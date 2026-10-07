Kıbrıslı Rumlar, Türk izlerini silmeye devam ediyor. 1974 öncesinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde Türk isimlerini tek tek değiştiren Rumlar, şimdi de Baf'taki Türk mahallesinin adını değiştirdi.

BAF'TA TÜRK İSİMLERİ DEĞİŞİYOR

Daha önce Larnaka'da Piyale Paşa ve İstanbul sokak tabelalarını kaldıran Rumlar, şimdi de Baf kentindeki Türk mahallesindeki "Kemal Atatürk Caddesi"nin adını değiştirdi.

Belediye Meclisi'nde önceki akşam yapılan toplantıda, oy çokluğuyla "Kemal Atatürk Caddesi"nin adı "Hafıza ve Umut" olarak değiştirildi. Kararın yürürlüğe girmesi için hükümetin onayı gerekiyor.

Baf Belediyesi'nde yapılan oylamada, Türk mahallesine "Hafıza ve Umut" adının verilmesi, milliyetçi sağ partilerin oylarıyla kabul edildi.

TÜRK DÜŞMANLIĞININ MERKEZİ

Baf kenti, günümüzde Türk düşmanlığının merkezi olarak biliniyor. Rum milliyetçi partilerin kalesi olan kentte, Rum yönetimi 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden gelen Pontuslu Rumları yerleştirdi.

Baf'ta yoğun olarak Ermeniler de yaşıyor. Kentte, Namık Kemal, İsmet İnönü ve Kıbrıslı Türklerin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün adını taşıyan sokaklar da bulunuyor. Rum yönetiminin gündeminde bu isimlerin de değiştirilmesi yer alıyor.