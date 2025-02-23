Kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilme hakkı, belirli şartların sağlanması halinde geçerli. 7000 prim gününü tamamlayan çalışanlar, emeklilik koşullarını sağladıkları takdirde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve 7000 prim gününü dolduran çalışanlar, işten kendi istekleriyle ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir. Bu noktada, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na sosyal sigorta prim bildirimi yapılmış olması büyük önem taşıyor.

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdinin emeklilik nedeniyle veya işverenin haklı bir sebep göstermeksizin sona ermesi gerekir. Ayrıca, erkek çalışanların askerlik, kadın çalışanların ise evlilik nedeniyle iş akdini feshetmeleri halinde de kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor.

Kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçi, kıdem tazminatını haklı bir sebeple iş akdini sonlandırdığı takdirde alabilir. Ancak, işçi haklı bir neden olmaksızın iş akdini feshederse, yaş dışındaki asgari emeklilik şartlarını yerine getirmesi gerekir.

EMEKLİLİK KOŞULLARI

İşçiler için kıdem tazminatına hak kazanabilmek için yaş dışındaki emeklilik koşulları şu şekildedir:

8 Eylül 1999'dan Önce Sigortalı Olanlar:

15 yıl sigortalılık süresi

3600 prim günü

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası Sigortalı Olanlar:

25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü

Veya sadece 7000 prim günü

30 Nisan 2008 Sonrası Sigortalı Olanlar:

4600 ile 5400 prim günü arasında değişen süreler

Sigortalı Çalışmaya 30 Nisan - 31 Aralık 2008 Arası Başlayanlar:

4600 prim günü (her yıl 100 gün artar)

KIDEM TAZMİNATI İÇİN ŞARTLAR

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalıysanız, ya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ya da sadece 7000 prim günü tamamlamalısınız.

7000 prim günü tamamladıysanız, SGK’dan kıdem tazminatı yazısı almanız gerekir.

SGK yazısını aldıktan sonra işverene yazılı başvuru yaparak kıdem tazminatını talep edebilir ve iş akdini sonlandırabilirsiniz.