Kıdem tazminatının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi fonuna devredileceği iddiaları kafaları karıştırdı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, "Kıdem tazminatının mevcut uygulamasının değişmeyeceğinden son derece emin olduğumun altını çizmek isterim" dedi.

Karakaş bugünkü yazısında, "Kıdem tazminatına çökülecek! Kıdem tazminatı fona devredilecek! Kıdem tazminatı TES’de devredilecek…” haberlerinin kaynağının hükûmetin OVP programında yer alan işverenlerin katılımıyla OKS’ye dayanan TES’in en geç bu senenin son çeyreğinde yürürlüğe öngörülmesi olduğunu belirtti.

"SON DERECE EMİNİM"

Medyanın haberlerinin asılsız olmadığını, kaynağının TES olduğunu belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı:

-30 yıla varan bürokratlık ve bu alanlarda komisyonlarda görev yapmış en büyük işçi sendika ve konfederasyonlarında binlerce işçi liderini eğitmiş en büyük işveren kuruluşlarında konferanslar vermiş Başuzman olarak kıdem tazminatının mevcut uygulamasının değişmeyeceğinden son derece emin olduğumun altını çizmek isterim…

"FONA DEVİR HER DAİM GÜNDEME GELMİŞTİR"

-Özellikle 2003 yılında tamamen değiştirilen İş Kanunu ile birlikte ülkemizde kıdem tazminatının fona devredilmesi konusu her daim gündeme gelmiştir.

"KIDEM TAZMİNATINIZA HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK"

-Lafın özü değerli işçi arkadaşlar, sakın bu haberler nedeniyle işinizi gücünüzü bırakmayın. Kıdem tazminatınıza hiçbir şey olmayacak. Daha önceki yazılarımda da söylediğim üzere kazanılmış haklarınıza dokunulmayacak…