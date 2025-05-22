Yılın ikinci yarısına yaklaşırken, çalışma hayatında milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik bir değişiklik daha gündemde. 2025 yılı Temmuz ayında, memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden belirlenecek olan kıdem tazminatı tavanı, özellikle uzun yıllar aynı iş yerinde çalışanlar açısından büyük önem taşıyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına yapılan artışlar doğrultusunda kıdem tazminatı tavanı da güncelleniyor. Bu sınır, çalışanların işten ayrıldıklarında alabilecekleri en yüksek yıllık tazminatı belirliyor. Artış, yüksek maaşlı ve uzun süreli çalışanlar için önemli mali farklar anlamına geliyor.

TAHMİNİ ARTIŞ ORANI VE YENİ TAVAN NE OLACAK?

Ekonomi çevrelerinde yer alan tahminlere göre, 2025 yılının ilk altı aylık enflasyon oranının %17-18 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran doğrultusunda memur maaşlarına yapılacak zam ise %16.71 seviyesinde olabilir.

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre, Ocak 2025’te 46.655 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, Temmuz ayında yaklaşık 54.451 TL’ye yükselecek. Damga vergisi sonrası çalışanlara ödenecek net tavan tutar ise 54.038 TL olacak.

HAZİRAN'DA AYRILAN KAYBEDECEK, TEMMUZ'DA BEKLEYEN KAZANACAK

İşten ayrılmayı düşünen çalışanlar için zamanlama bu yıl da oldukça önemli. Çünkü Temmuz ayındaki artış, Haziran’da ayrılan bir çalışana göre yıllık 7.796 TL fark yaratacak.

Bu fark özellikle uzun süredir aynı iş yerinde çalışanlar için çarpıcı boyutlara ulaşıyor:

10 yıl çalışan bir kişi için fark: 77.960 TL

15 yıl çalışan için fark: 116.940

Bu nedenle uzmanlar, işten ayrılmayı planlayanların Temmuz ayını beklemelerinde büyük finansal avantaj olduğunu vurguluyor.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ KALEMLERE GÖRE HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı sadece çıplak maaş üzerinden hesaplanmıyor. Aşağıdaki düzenli ödemeler de hesaba katılıyor:

*Yemek ve yol yardımı

*Düzenli olarak ödenen ikramiyeler

*Para ile ifade edilebilen diğer yan haklar

*Prim, fazla mesai gibi düzensiz ödemeler ise bu hesaplamaya dahil edilmiyor.

ÖDEME SÜRECİ VE YASAL ŞARTLAR

Kıdem tazminatı, iş akdinin sona ermesinin ardından tek seferde ve banka aracılığıyla ödenmek zorunda. Yasal olarak, yalnızca binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılabiliyor. İşveren, çalışanın açık onayı olmadan taksitlendirme yapamıyor.

KİMLER BU TAVANA TABİ DEĞİL?

Tüm çalışanlar kıdem tazminatı tavanına tabi değil. Özellikle Basın İş Kanunu’na göre çalışan gazeteciler bu sınırın dışında tutuluyor. Ayrıca bazı işverenler, kendi inisiyatifleriyle yasal tavanı aşan ödemeler de yapabiliyor. Bu durumda tavanı aşan kısmın vergilendirilmesi söz konusu olabiliyor.

ZAMANLAMA ALTIN DEĞERİNDE

Kıdem tazminatı, Türkiye’de hem çalışanlar hem de işverenler açısından büyük maliyet unsurlarından biri. Temmuz ayında tavanın yükselmesiyle birlikte özellikle uzun yıllar hizmet vermiş çalışanlar için on binlerce liralık farklar oluşabiliyor. Bu nedenle, işten ayrılma kararı almak üzere olan çalışanların yeni tavan yürürlüğe girdikten sonra hareket etmeleri ekonomik açıdan çok daha akıllıca olacaktır.



* Notlar:

Bu hesaplamalar kıdem tazminatı tavanı üzerinden yapılmıştır. Eğer bir çalışanın maaşı bu tavanın altındaysa, brüt maaşı ve diğer hakları dikkate alınarak daha düşük tazminat hesaplanır.

Tablo, sadece tavana takılan çalışanlar için geçerlidir. Yani yüksek gelir grubunda yer alan ve tavan sınırından etkilenen kişiler için anlamlıdır.

Ödemelerden yalnızca binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. Başka herhangi bir kesinti yapılamaz.