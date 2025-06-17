Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte kıdem tazminatının tavanı artacak. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı kadar bir artış yaşanacak. Mevcut enflasyon oranlarına göre, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın yüzde 14 seviyelerinde olması bekleniyor. Haziran verileriyle birlikte bu oranın yüzde 15'in üzerine çıkması öngörülüyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ŞU AN NE KADAR?

İş Kanunu’na (4857) göre, 2025 yılında kıdem tazminatı tavanı her yıl için 46 bin 655 TL 43 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Yani, brüt maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun, kıdem tazminatınız yıllık bu tutarı geçemiyor. Örneğin, 10 yıl boyunca aynı işyerinde çalıştıysanız ve işten çıkarılırsanız, alacağınız kıdem tazminatı 466 bin 554 TL 30 kuruş olacak.

ZAMLA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE OLACAK?

Tahmini olarak yüzde 15’lik bir artış yaşandığında, kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 TL 43 kuruştan 53 bin 653 TL 75 kuruşa yükselecek.

Bu da her bir çalışma yılı için yaklaşık 7 bin lira ekstra tazminat anlamına geliyor. Bu artış, özellikle işten ayrılmayı planlayan çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

TEMMUZ AYINI BEKLEMEK İŞİNİZE YARAYABİLİR

Kıdem tazminatını alarak ayrılmayı düşünenlerin Temmuz ayında işten ayrılmaları daha kârlı olabilir. Böylece, her yıl için ekstra 7 bin lira alarak, tazminatınızı artırabilirsiniz.

EVLENEN VE ASKERE GİDENLER İÇİN KIDEM TAZMİNATI

Evlenenler ve askere gidecek olanlar da kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Özellikle evlenen kadınlar, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde istifa ederlerse kıdem tazminatını alabilirler.

Bu nedenle, Temmuz ayında yapılacak artıştan faydalanmak isteyenler için evlenme ya da askerlik gibi durumlar, kıdem tazminatı açısından da dikkate alınması gereken faktörler arasında yer alıyor.

EMEKLİ OLMADAN KIDEM TAZMİNATI ALMAK MÜMKÜN

Kıdem tazminatı almak için mutlaka işverenin sizi işten çıkarmasını beklemeniz gerekmez. Sigorta başlangıç tarihiniz, prim gün sayınız ve çalışma süreniz gibi şartları tamamladığınızda, kendi isteğinizle de kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan biri, 15 yıl çalışıp 3.600 prim günü tamamladığında kıdem tazminatını alabilir. Diğer tarihlerdeki sigorta başlangıçları için de belirli prim günü şartlarıyla kıdem tazminatı alınabiliyor.

1 Ocak 2016 ve sonrasında sigortalı olanlar ise 5.400 prim günü tamamladıklarında kıdem tazminatını alabilirler. Bu, yaklaşık 15 yıl boyunca kesintisiz çalışmayı gerektiriyor.

KIDEM TAZMİNATINIZI TEKRAR ALABİLİRSİNİZ

Bir işyerinde kıdem tazminatınızı aldıktan sonra başka bir işyerine geçebilirsiniz. Örneğin, bir şirkette 10 yıl çalıştıktan sonra tazminatınızı alabilir, başka bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra tekrar tazminatınızı alabilirsiniz. Her işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATINIZI ALMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Kıdem tazminatını almak için SGK'ya başvurarak "Kıdem Tazminatı Esas Yazısı" almanız gerekmektedir. Bu yazı işverene teslim edildikten sonra kıdem tazminatınız ödenir.

Sonuç olarak, kıdem tazminatını almak isteyenlerin Temmuz ayında yapılacak zamlardan yararlanmak için beklemeleri, alacakları tazminatı artıracaktır. Ayrıca, belirli çalışma süresi ve prim gün sayısı şartlarını yerine getirenler, istedikleri zaman kıdem tazminatlarını alabilirler.