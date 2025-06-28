Temmuz ayına kısa bir süre kala, çalışanlar ve sosyal yardım alan vatandaşlar maaş ve ödemelerde yaşanacak artışları merakla bekliyor.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak birçok ödeme kaleminde güncellemeler yapılacak. 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran ayı TÜİK verisiyle birlikte 2025’in ilk 6 aylık enflasyonu netleşecek.

YÜZDELİK ARTIŞLA YENİ RAKAMLAR ŞEKİLLENİYOR

Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketine göre, haziran enflasyonu %1,61 düzeyinde gerçekleşirse, altı aylık toplam enflasyon %16,94 olacak. Bu da memurlar için %10,32 enflasyon farkı ve %5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda %15,84’lük bir artış anlamına geliyor.

Bu artış, memur maaş katsayısına endeksli tüm sosyal yardım ve tazminat ödemelerini doğrudan etkileyecek.

Beklenen zam oranına göre oluşabilecek yeni rakamlar şu şekilde:

Evde bakım desteği: 10.125 TL → 11.729 TL

18 yaş altı engelli aylığı: 3.723 TL → 4.313 TL

%70 ve üzeri engelli aylığı: 5.582 TL → 6.466 TL

65 yaş aylığı: 4.662 TL → 5.400 TL

Tüberküloz ve SSPE desteği: 10.125 TL → 11.729 TL

Kıdem tazminatı (brüt tavan): 46.655 TL → 54.045 TL

Kıdem tazminatı (net): 46.301 TL → 53.635 TL

Bedelli askerlik ücreti: 243.013 TL → 281.506 TL

0-6 yaş çocuk yardımı: 506,28 TL → 586,47 TL

6 yaş üstü çocuk yardımı: 253,14 TL → 294,05 TL

Aile yardımı (eş için): 2.301 TL → 2.665 TL

Bu artışlarla birlikte, sosyal yardımlardan kıdem tazminatına kadar birçok ödeme kalemi yeniden şekillenecek.

TABLONUN NETLEŞMESİNE GÜNLER KALDI

Temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni ödemeler, resmi enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Gerek maaşlı çalışanlar gerekse sosyal yardım alan milyonlarca kişi, yeni dönemde alacakları miktarları bu tabloya göre öğrenmiş olacak.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte destek ödemelerinde oluşacak bu artış, hanelerdeki gelir dengesi açısından büyük önem taşıyor.