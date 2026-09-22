Özel sektör çalışanlarının işten ayrılma durumlarında elde ettikleri kıdem ve ihbar tazminatları, ocak ayında uygulanacak yeni zam oranlarıyla birlikte yeniden şekilleniyor.

İhbar tazminatları asgari ücret ve genel maaş artışlarına endeksli olarak yükselirken, kıdem tazminatının üst sınırı memur maaş katsayısına bağlı olarak güncellenecek.

EN DÜŞÜK KIDEM TAZMİNATINDA OLASI SENARYOLAR

Kıdem tazminatı, kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılan, emeklilik, askerlik, evlilik (kadın çalışanlar için) veya haklı fesih nedenleriyle işten ayrılan ve en az 1 yıllık kıdemi bulunan çalışanlara ödeniyor.

Hesaplama, çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti ile çalışma süresinin çarpımı sonucu bulunan tutardan damga vergisi düşülerek yapılıyor.

Halen asgari ücretli bir çalışan için yıllık en düşük brüt kıdem tazminatı 33 bin 30 TL, net tutar ise 32 bin 779,31 TL olarak uygulanıyor. Yeni yıldaki artış oranlarına göre oluşabilecek senaryolar şu şekildedir:

Yüzde 28,4 artış durumunda: Yıllık en düşük kıdem tazminatı brüt 42 bin 410,52 TL’ye, net 42 bin 88,63 TL’ye çıkacak.

Yüzde 30 artış durumunda: Yıllık en düşük kıdem tazminatı brüt 42 bin 939 TL’ye, net 42 bin 613,10 TL’ye yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI MEMUR MAAŞ ZAMMINA BAĞLI

Kıdem tazminatında uygulanacak tavan tutar, memur maaş katsayısındaki artış oranına göre belirleniyor. Yüksek ücretli çalışanlara verilecek yıllık kıdem tazminatında üst sınır oluşturan mevcut tavan brüt 73 bin 729,87 TL, net 73 bin 170,26 TL seviyesinde bulunuyor.

Memur maaş zam katsayısına göre tavan hesabı şu şekilde değişecek:

Yüzde 7 artış durumunda: Tavan brüt 78 bin 891,96 TL’ye, net 78 bin 292,18 TL’ye yükselecek.

Yüzde 8,73 artış durumunda: Tavan brüt 80 bin 166,49 TL’ye, net 79 bin 558,02 TL’ye ulaşacak.

İHBAR TAZMİNATINDA YENİ TUTARLAR

İş Kanunu uyarınca ihbar süreleri, çalışanın iş yerindeki kıdemine göre 2 hafta ile 8 hafta arasında değişiklik gösteriyor. Brüt maaş üzerinden hesaplanan ve gelir ile damga vergisi kesintisi yapılan ihbar tazminatı tutarları, ocak ayındaki maaş artışlarıyla birlikte şu şekilde güncellenecek:

2 haftalık ihbar tazminatı (6 aydan az kıdem): Mevcut 12 bin 984,92 TL seviyesinden, %28,4 artışla 16 bin 672,64 TL’ye; %30 artışla 16 bin 880,40 TL’ye çıkacak.

4 haftalık ihbar tazminatı (6 ay - 1,5 yıl kıdem): Mevcut 25 bin 969,82 TL seviyesinden, %28,4 artışla 33 bin 345,25 TL’ye; %30 artışla 33 bin 760,77 TL’ye yükselecek.

6 haftalık ihbar tazminatı (1,5 yıl - 3 yıl kıdem): Mevcut 38 bin 954,72 TL seviyesinden, %28,4 artışla 50 bin 17,86 TL’ye; %30 artışla 50 bin 641,14 TL’ye çıkacak.

8 haftalık ihbar tazminatı (3 yıldan fazla kıdem): Mevcut 51 bin 939,63 TL seviyesinden, %28,4 artışla 66 bin 690,48 TL’ye; %30 artışla 67 bin 521,52 TL’ye ulaşacak.