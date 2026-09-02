Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, ülkenin istihbarat kurumlarına bağlı kolluk kuvvetleri arasında silahlı çatışma yaşandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından hazırlandığı iddia edilen bir suikast planına ilişkin soruşturma kapsamında delil toplamak için operasyon yürütürken, istihbarat ajansı GUR ekibinin saldırısına uğradı.

SBU'nun bildirdiğine göre, saldırganlar güvenlik görevlilerinin çalışmalarını engellemeye çalıştı ve araçlarıyla ekiplerin geçişini kapattı.

Durumu kontrol altına almak ve operasyondaki görevlilerin güvenliğini sağlamak amacıyla SBU, özel operasyon birimi "Alfa"yı bölgeye sevk etti.

Silahlı çatışma sırasında güvenlik güçlerinin ateş açtığı belirtildi. Karşı taraftan bazı kişilerin yaralandığı ve gözaltına alındığı kaydedildi.

İlk incelemelerde, gözaltına alınan kişilerin Ukrayna Savunma Kuvvetleri bünyesindeki bir birime bağlı olduğu ve üzerlerinde silah ile çeşitli belgeler ele geçirildiği açıklandı.

"TÜM AYRINTILAR AÇIKLANMALI"

SBU, operasyonun hedefinde, ülkenin Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna'ya gelen Rus muhalif hareketinin önde gelen isimlerinden birinin bulunduğunu belirtti.

SBU daha önce GUR ile birlikte söz konusu saldırı planını engellediklerini duyurmuş, ancak hedef alınan kişinin kimliğini açıklamamıştı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski devreye girdi.

Zelenski'nin danışmanı Dmitro Lytvyn, Cumhurbaşkanının ilgili güvenlik kurumlarının yöneticilerinden olayın tüm ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istediğini bildirdi.

Zelenski'nin, kurumların olayla ilgili uzun süre açıklama yapmamasını eleştirdiği ve yaşananların açıklığa kavuşturulmasını talep ettiği belirtildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ukrayna Başsavcılığı da olayın ardından bir kolluk görevlisinin yaşamına yönelik saldırı ve tehdit iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında çatışmanın nasıl başladığı, olayda yer alan kişilerin rolleri ve hukuki sorumluluklarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

SBU ile GUR arasında doğrudan silahlı bir çatışma yaşandığının kesinleşmesi halinde, olay savaş dönemindeki Ukrayna güvenlik kurumları açısından son derece sıra dışı bir gelişme olarak kayıtlara geçecek.