Kamu İhale Kurulu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 217 araçla 12 ay süreli ulaşım ve taşıma hizmetleri için gerçekleştirdiği araç kiralama ihalesini iptal etti. Kurul, ihale şartnamesinde yer alan fiyat dışı unsur düzenlemesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine aykırı olduğuna karar verdi. 28 Nisan 2026 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen "Ulaşım ve Taşıma Hizmetleri İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi" ihalesine ilişkin yapılan itirazen şikâyet başvurusunu inceleyen KİK, söz konusu düzenlemenin sağlıklı fiyat rekabetini engellediği sonucuna ulaştı.

UYUŞMAZLIK PUANLAMA SİSTEMİNDEN KAYNAKLANDI

İhalenin idari şartnamesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, yüzde 90 teklif fiyatı ve yüzde 10 fiyat dışı unsur puanı üzerinden belirleneceği düzenlendi. Buna göre F kategorisindeki 16+1 minibüsler için aylık birim teklif fiyatının 50 bin TL veya altında olması halinde isteklilere 10 tam puan verilmesi öngörüldü.

İhaleye itiraz eden Orh Atık Yönetimi Taş. İnş. Ltd. Şti., söz konusu düzenlemenin tek bir araç kalemini esas aldığını, belirlenen eşik nedeniyle küçük fiyat farklılıklarının büyük puan farklarına dönüştüğünü, bunun da rekabeti daralttığını ve teklif fiyatının ikinci kez değerlendirilmesi anlamına geldiğini savundu.

KİK: SERBEST FİYAT OLUŞUMU FİİLEN KISITLANIYOR

Başvuruyu değerlendiren Kamu İhale Kurulu, idarenin fiyat dışı unsur olarak belirlediği kriterin fiilen teklif fiyatını esas aldığını belirtti. Kurul kararında, puan alabilmek isteyen isteklilerin ilgili araç kaleminde 50 bin TL veya altında teklif vermek zorunda bırakıldığı, bunun da isteklilerin serbest piyasa koşullarında fiyat oluşturmasını fiilen sınırlandırdığı vurgulandı. Düzenlemenin sağlıklı fiyat rekabetini engellediği belirtilen kararda, ihale şartnamesinin Kamu İhale Kanunu ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'ne aykırı olduğu ifade edildi.

"DÜZELTİCİ İŞLEMLE GİDERİLEMEZ"

Kurul, tespit edilen hukuka aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğuna hükmederek ihalenin oybirliğiyle iptaline karar verdi. Başvuru sahibinin ileri sürdüğü iddiaların tamamında haklı bulunduğunu belirleyen KİK, şirket tarafından yatırılan 194 bin 85 TL tutarındaki itirazen şikâyet başvuru bedelinin de kararın bildirimini izleyen 30 gün içinde yazılı başvuru yapılması halinde iade edilmesine karar verdi.

Karara karşı, tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabilecek.

“FATMA ŞAHİN HUKUKSUZ OLDUĞUNU BİLE BİLE İHALEYİ SÜRDÜRDÜ”

CHP'li siyasetçi Uğur Kalkan, Kamu İhale Kurulu'nun iptal kararının ardından yaptığı açıklamada, belediyenin hukuka aykırılık uyarılarına rağmen ihale sürecini sürdürdüğünü öne sürdü. Kalkan, "28 Nisan’da yapılan ihaleden 21 gün önce bir firma belediyeye başvurarak bu puanlama sisteminin hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aynı gün bu başvuruyu reddetti. Yani Fatma Şahin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, puanlama sisteminin hukuksuz olduğunu bile bile bu ihaleyi yapmaya devam etti" dedi.

İhaleye ilişkin 26 firmanın doküman indirmesine karşın yalnızca 7 firmanın teklif verdiğine dikkat çeken Kalkan, "26 firmanın doküman almasına rağmen sadece 7 firmanın ihaleye girmesi sorgulanması gereken bir durumdur. Belediyeden istediği hakkaniyeti göremeyen firma bu kez Kamu İhale Kurumu'na başvurdu ve KİK bu ihaleyi iptal etti. Belki de bu sayede belediyenin büyük bir zarara uğramasının önüne geçildi" ifadelerini kullandı.

“HUKUKSUZLUK BİLİNİYORDU”

Kalkan açıklamasında, "Aynı durum CHP'li bir belediyede yaşansaydı muhtemelen bir sabah operasyonu gerçekleşirdi. Söz konusu belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, söz konusu isim Fatma Şahin olunca niyeyse aynı hassasiyeti göremiyoruz. Yapılı yerleri yapılmamış gibi göstererek ihaleye çıkan, ihalelere adresi belli yerlere gitsin diye özel madde koyanların hukuk önünde hesap verme zamanı gelmiş, hatta geçmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu ihalelerinin incelenmesini ve yetkililerin hesap vermesini bekliyoruz" dedi.