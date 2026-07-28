Yaz aylarında yükselen sıcaklıklar, evlerimizde davetsiz misafirlerin çoğalmasına zemin hazırlıyor. Mutfakta en çok huzursuzluk yaratan durumların başında ise şüphesiz gıdaların arasında beliren güve kelebekleri geliyor.

MUTFAK DOLAPLARINI TEMİZLİYOR

Özellikle un, pirinç, mercimek gibi bakliyatların ve tahıl ürünlerinin depolandığı kiler dolapları, güveler için adeta birer çekim merkezi. Karanlık, nemli ve sıcak ortamları fırsat bilen bu haşereler, bulundukları alana hızla uyum sağlayarak kısa sürede çoğalıyor. Üstelik bu istenmeyen durum sadece mutfakla da sınırlı kalmıyor; doğal lifli kumaşları seven güveler, giysi dolaplarına kadar sızarak kıyafetlere de zarar verebiliyor.

KİMYASALLARA KARANFİL İLE VEDA EDİN

Evdeki kırıntılar ve açıkta kalan tahıllar güve larvaları için ideal bir besin kaynağı oluştursa da bu istilayı durdurmak sanıldığı kadar zor değil. Ağır ve rahatsız edici kokulara sahip kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal bir yöntemle kesin sonuç alabilirsiniz.

Güvelerle mücadelede en güçlü silahınız, mutfakların vazgeçilmez baharatı karanfil. Karanfilin yapısında bulunan ve ona o baskın aromasını veren öjenol maddesi, güveler üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip. Tül veya kumaş keselerin içine yerleştireceğiniz bir miktar karanfili mutfak dolaplarınıza, kiler raflarınıza ya da gardıroplarınıza koymanız yeterli. Bu yöntem, güvelerin üremesini ve dolaplarınıza yuvalanmasını engellerken, evinize de yapay kokuların ötesinde ferah ve hoş bir rayha kazandıracaktır.