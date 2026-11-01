Borsa İstanbul'da işlem gören Kiler Holding (KLRHO) hisseleri, son aylarda sergilediği sert fiyat hareketleriyle yatırımcılarını tedirgin ediyor.

Şubat ayında 360 TL seviyelerine kadar tırmanarak dikkatleri üzerine çeken hisse senedi, bu tarihten itibaren başlayan yoğun satış baskısı ve sert fiyat düzeltmeleri sonucunda günümüz itibarıyla 8 TL seviyelerine kadar geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde kaydettiği tarihi seviyelerle piyasanın en çok konuşulan varlıkları arasında yer alan şirket payları, zirve noktasından itibaren hızlanan çözülmeyle birlikte değerinin büyük bir bölümünü kaybetti.

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