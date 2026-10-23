YENİ Parti Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon skandalı konusunda, “O şirket nasıl zıpladı?’’ diyerek eski AKP Milletvekili Vahit Kiler’in Kiler Holding Şirketini gündeme getirdi. Günaydın TBMM’de şunları söyledi:

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

“1 Temmuz 2022’de 7 lira olan hissesi Şubat 2026’da 383 liraya çıkmış. Holdingin piyasa değeri 2022’de 4.9 milyar lira iken şubat 2026’da 1.1 trilyon TL’ye çıkmış. Bu 20 milyar dolar demek. Koç Holding’in piyasa değeri 13 milyar dolar. İş Bankasının 6.5 milyar dolar. Kiler’in hisseleri zıplarken SPK, Borsa İstanbul, MASAK görmemiş.’’

TANIDIK İSİMLER YÖNETİMDE

“Şirket AKP’li, aracı kurum AKP’li, göz yuman AKP’li, soyulan vatandaş’’ diyen Günaydın şirketin hisselerinin 10-11 liraya, piyasa değerinin ise 30 milyar liraya düştüğünü belirtti.

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı büyük kardeş Nahit Kiler ve küçük kardeşler Vahit ve Ümit Kiler ise Yönetim Kurulu üyesi olarak bulunuyor. Ulaştırma, MSB ve TBMM Başkanlığı yapan İsmet Yılmaz ile Ulaştırma Bakanlığı eski Müsteşarı Suat Hayri Aka ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Ali Saydam da yönetim kurulunda yer alıyor.

Başkanlığını Nahit Kiler’in yaptığı holdingin yönetim kurulunda kardeşleri Vahit ve Ümit Kiler, Ulaştırma Bakanlığı eski müsteşarı Suat Hayri Aka ve Cumhurbaşkanlığı kurul üyesi Ali Uğur Saydam bulunuyor. AKP’li eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise bir dönem TBMM Başkanlığı da yaptı.

Kamu bankası ile al gülüm ver gülüm

Kiler Holding, Sapphire projesini inşa ederken Halkbank’tan kredi kullandı. Borçlarını ödeyemeyince bina, 2019’da 100 milyon dolara Halkbank’a devredildi.

Ocak 2023’te Kiler Holding ile Halkbank arasında yeni bir anlaşma yapıldı ve Sapphire, 48.3 milyon dolara yeniden Kiler’e geçti. Böylece Kiler lehine 52 milyon dolarlık fark oluştu.

GENEL MÜDÜR SAVUNDU

Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Meclis’teki KİT Komisyonu toplantısında satışı eleştirerek Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a, “Siz bu satışı nasıl açıklıyorsunuz?” diye sordu. Arslan, pandemi döneminde zarar ettiklerini savundu. Ekspertiz bedeli üzerinden ihaleye çıktıklarını ancak alıcı bulamadıklarını belirten Arslan, AVM işletmecileriyle de görüştüklerini, kimsenin satın almak istemediğini öne sürdü. Arslan, binanın bankada kalmasının zararları artıracağını öne sürerek geri satışı savundui. Satış için Meclis’te verilen çok sayıda önergesi yanıtsız kaldı.

MEVZUSU DA KENDİSİ DE BÜYÜK

İstanbul Levent’te 261 metre yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binalarından biri olan Sapphire’in altında bir AVM, üst katında ise bir seyir terası var.

100 MİLYON DOLARA HALKBANK’A VERİLDİ 48 MİLYON DOLARA GERİ ALINDI

Kiler Holding, İstanbul Levent’teki Sapphire’i inşa ederken Halkbank’tan kredi kullandı. Borcunu ödeyemeyince binayı 2019’da 100 milyon dolara bankaya devretti. Ocak 2023’te 48.3 milyon dolara geri aldı. Fark 52 milyon dolardı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan kendini, “Pandemide AVM’ye talep yoktu” diye savundu.