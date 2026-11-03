Mutlak butlan kararının ardından mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon vurgununa ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "Dolandırıcı siyasetçilerin dokunulmazlıklarının süratle kaldırılması lazım. Hırsızlık yapanın Meclis'te yeri yok" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan listelerde, Tera, Pusula ve Hedef fonlarından kazanç sağlayan 214 kişi ve şirketin toplam kazancı 187 milyar TL olarak belirtiliyordu.

Skandalda çok sayıda bürokrat ve siyasetçinin de ismi geçiyordu.

'BU ÇAPTA DOLANDIRICILIKTA SİYASETÇİNİN ELİ OLMAZSA OLMAZ'

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Bu çapta büyük bir dolandırıcılıkta siyasetçilerin eli olmazsa olmaz. BU siyasetçilerin dokunulmazlıklarının da süratli bir şekilde kaldırılması lazım. Yolsuzluk, hırsızlık yapanların, vatandaşı soyanların b çatı altında yer olmaması lazım. Eğer burası Atatürk'ün kurduğu bir Meclis'se hırsızlık yapanların bu çatı altında yeri yoktur.

Kirli siyasetçilerle, kirli bürokratlar el ele verdiler devletin kurumlarında vatandaşı soydular. Fon vurgununun özeti budur. Fon vurgunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gördüğü en büyük vurgundur. Dolandırıcı siyasetçilerin dokunulmazlığı kaldırılmalı, yolsuzluk yapanların bu çatının altında yeri yok."

Borsada hisseler tam 1424 kat artmış. Kimseden tık yok. Neden? E bürokrat işin içinde, siyasetçi işin içinde. Saray'a yakın olanların tamamı bu işin içinde.

Yabancı denetleme kuruluşları diyorlar ki Borsa İstanbul'da bir şeyler oluyor. Onlar uyarıyor iş ondan sonra patlıyor. Fon vurgunu yapanların kimliğine, partisine bakılmaksızın hepsinin listesinin açıklanması ve örgütlü suç kapsamında yargılanması lazım.

Fon vurgunu yapanların kimliğine, kim olduğuna bakılmaksızın bunların örgütlü suç kapsamında yargılanması lazım. Elimize bir fırsat geçti. Bu yolsuzluğun geldiği yer sıradan bir yer değil. Bürokratlarla siyasiler vatandaşı soyuyorsa, şapkamızı önümüze koymak zorundayız."

Ayrıntılar gelecek...