CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Genel Merkeze polis zoruyla girilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin çok sayıda çalışanın işine son verildiği öğrenilmişti. Çalışanlardan ilk açıklama Çimen Çetin'den geldi. CHP'de işten çıkarılan isimler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim Birimi çalışanı Çimen Çetin, konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Çimen Çetin, söz konusu süreci şöyle anlattı: "Evet, o isimlerden biri de benim. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi… Hadi size iyi bayramlar “yeni yönetim”…"

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.