CHP'ye mutlak butlan kararının ardından partinin Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde koruma krizi çıktığı iddia edildi.

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yaşanan koruma krizinin detaylarını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun korumalarının bir kısmının daha önce değiştirildiğini ancak bazılarının Özel döneminden kaldığını söyleyen Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun kurmay ekibinden bazı kişilerin, birkaç korumanın Özel ve ekibine bilgi sızdırdığındna şüphelendiğini yazdı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDE ÇELİŞEN TALEPLER

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'la görüşerek korumaların değiştirilmesi talebini ilettiği ve bu talebin de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye iletildiğini belirten Tayyar, korumaların değiştirilmesi kararına Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in karşı çıktığını iddia etti.

Celal Çelik'in "Böyle bir talebimiz yok" demesinin ardından Ankara Emniyeti'nin korumaların değiştirilmesinden vazgeçtiğini kaydeden Tayyar, paylaşımında şunları yazdı:

"Sorun, Kılıçdaroğlu’nun kurmay heyetindeki görüş ayrılığıdır. Birbiriyle çelişen iki ayrı talep nedeniyle koruma krizi yaşandı. Gördüğüm kadarıyla, Kılıçdaroğlu’nun kurmay heyetinde de ciddi iç çekişmeler yaşanıyor."