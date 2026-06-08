Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni 11 Haziran’da toplantıya çağırdı. Parti Meclisi üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 13.00’te Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde yapılacağı belirtildi.
Kılıçdaroğlu imzalı yazıda, “Parti Meclisimizi 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 13.00’te Ankara’da Parti Genel Merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Bilgi ve gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki CHP Grup Toplantısı'nda konuşacağına dair gönderilen yazı, Rıfat Nalbantoğlu'nun imzası ve evrak sayısı bulunmadığı gerekçesiyle işleme alınmadı.
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