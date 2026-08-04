21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 CHP'li vekilin YENİ Parti'ye geçmesinin ardından ilk kez bugün CHP kürsüsüne çıktı.



1009 gün aradan sonra CHP Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Meclis grubundan beklediği desteği bulamadı.



SADECE 27 MİLLETVEKİLİ KATILDI



Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salon, CHP teşkilatı tarafından doldurulsa da salonda milletvekili katılımı beklentileri karşılamadı.



91 milletvekilinin istifası sonrasında CHP'de yapılan TBMM Grup Başkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve Kılıçdaroğlu'na yönelik ortaya çıkan parti içi muhalefet, bugün bireysel olarak grup toplantısına katılmama kararı aldı.



Toplantıya katılmayan milletvekillerinin büyük bölümünün bu hafta içerisinde Kılıçdaroğlu'na yönelik bir deklarasyona imza atması bekleniyor.



44 CHP'li milletvekilinin 17'sinin toplantıya gelmediği görülürken, Kılıçdaroğlu'nun 1009 gün sonra çıktığı kürsüde salonda hazır bulunan 27 CHP'li milletvekilinin isimleri şu şekilde:



1. İnan Akgün Alp

2. Mahir Polat

3. Gamze Akkuş İlgezdi

4. Gülizar Biçer Karaca

5. Deniz Demir

6. Mehmet Güzelmansur

7. Rıfat nalbantoğlu

8. İlhan Kesici

9. Cevdet Akay

10. Faik Öztrak

11. Semra Dinçer

12. Oğuz Kaan Salıcı

13. Serkan Sarı

14. Enis Berberoğlu

15. Nurten Yontar

16. Barış Bektaş

17. Ali Karoba

18. Rahmi Aşkın Türeli

19. Sevda Erdan Kılıç

20. Hüseyin Yıldız

21. Ali Fazıl Kasap

22. Hasan Öztürkmen

23. Türker Ateş

24. Cem Avşar

25. Yüksel Mansur Kılınç

26. Ediz Ün

27. Engin Altay