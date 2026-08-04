21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 CHP'li vekilin YENİ Parti'ye geçmesinin ardından ilk kez bugün CHP kürsüsüne çıktı.
1009 gün aradan sonra CHP Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Meclis grubundan beklediği desteği bulamadı.
SADECE 27 MİLLETVEKİLİ KATILDI
Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salon, CHP teşkilatı tarafından doldurulsa da salonda milletvekili katılımı beklentileri karşılamadı.
91 milletvekilinin istifası sonrasında CHP'de yapılan TBMM Grup Başkanlığı seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve Kılıçdaroğlu'na yönelik ortaya çıkan parti içi muhalefet, bugün bireysel olarak grup toplantısına katılmama kararı aldı.
Toplantıya katılmayan milletvekillerinin büyük bölümünün bu hafta içerisinde Kılıçdaroğlu'na yönelik bir deklarasyona imza atması bekleniyor.
44 CHP'li milletvekilinin 17'sinin toplantıya gelmediği görülürken, Kılıçdaroğlu'nun 1009 gün sonra çıktığı kürsüde salonda hazır bulunan 27 CHP'li milletvekilinin isimleri şu şekilde:
1. İnan Akgün Alp
2. Mahir Polat
3. Gamze Akkuş İlgezdi
4. Gülizar Biçer Karaca
5. Deniz Demir
6. Mehmet Güzelmansur
7. Rıfat nalbantoğlu
8. İlhan Kesici
9. Cevdet Akay
10. Faik Öztrak
11. Semra Dinçer
12. Oğuz Kaan Salıcı
13. Serkan Sarı
14. Enis Berberoğlu
15. Nurten Yontar
16. Barış Bektaş
17. Ali Karoba
18. Rahmi Aşkın Türeli
19. Sevda Erdan Kılıç
20. Hüseyin Yıldız
21. Ali Fazıl Kasap
22. Hasan Öztürkmen
23. Türker Ateş
24. Cem Avşar
25. Yüksel Mansur Kılınç
26. Ediz Ün
27. Engin Altay
21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 CHP'li vekilin YENİ Parti'ye geçmesinin ardından ilk kez bugün CHP kürsüsüne çıktı.
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