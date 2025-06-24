SÖZCÜ TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Türkiye'nin gündemi tartışılmaya devam ediyor.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultay davasından sonra alacağı pozisyonu yorumladı.

'BU İŞ UZADIKÇA AKP'YE YARIYOR'

"Bana sorarsan ben erteleme bekliyorum. Yani bu iş ne kadar uzarsa CHP'ye o kadar zarar veriyor. CHP içinde bir takım karşılıklı grupların tetikçileri var. Onlar güya bir tanesi Özel'i, bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunuyor gibi görünürken CHP'nin toplum nazarındaki 1. parti konumunu zedelemeye çalışıyorlar. Bu kurultay davası ne kadar uzatılırsa CHP'ye o kadar zarar veriyor."

'KILIÇDAROĞLU'NUN BAKIŞ AÇISI PARTİYİ MAHVETTİ'

"Bunun böyle olduğunu tevazu göstermeden söylemek durumundayım. 2010'dan beri uğruna mücadele ettiğimiz, insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak ben anlattım. 2010'dan beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakış açısının partiyi mahvettiğini anlattım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişiliği ile ilgili değil bir bakış açısından bahsediyorum. CHP dediğimiz, Kuvayı Milliye dediğimiz partiyi, ikinci cumhuriyetçilerle, Sorosçularla, anlaşma yapalarla, Taraf Gazetesinin yazarlarını partiye gönderenlerle, bir gazeteci olarak mücadele ettim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu daha düne kadar yüzde 60 oy alacak diyenler bugün hala ekranlara çıkıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kötülüyorlar. 2010'dan beri Halk TV'de, Tele1'de, Sözcü'de ekranlara çıkmak için, CHP'li Belediyelerde konferans vermek için Genel merkezin gözüne girerek bu duruma alkış tuttunuz. Bu namuslu medya imha edilirken siz 2010'dan 2023'e kadar alkışladınız."