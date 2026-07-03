Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde, ilk traktörlü eylem başlatan CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan’dı. Bu eylem hayli etkili oldu. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın da davetiyle dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat’ta “Traktörlü miting” yapılmasını planladı. “Yozgat’ta kaç kişi gelecek?” denilirken, Özel kasketini takmış, direksiyon başına geçmiş, miting alanına traktörle giriş yapmıştı. Müthiş bir miting gerçekleştirilmişti.

O mitingde, Özgür Özel kadar konuşması ilgi çekenlerden birisi de Kazankaya köyünden Abdullah Ceyhan’dı. O günlerde Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruşturma ve operasyonlarla ilgili olarak, “Turpun büyüğü heybede” diyordu. İşte o miting günü kürsüye çıkan Kazankayalı Abdullah Ceyhan, AKP Genel Başkanının sözlerine karşılık miting alanında şunları söylüyordu: “Turp ile şalgamla devlet idare edilmez. Devlet, adaletle, hukukla idare edilir” sözleri hem çok alkış almış hem de siyaset diline önemli bir kavram sokmuştu. Dahası, Erdoğan bir daha “Turpun büyüğü heybede” demedi.

CHP’DEN GELEN YAZI

İlçe Başkanı Sadık Erdoğan’a, CHP Genel Merkezinden, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Genel Sekreter Hayrettin Nalbantoğlu imzasıyla yazı geldi. Merkez Yürütme Kurulu kararıyla başkan ve yönetim kurulunun görevden alındığı belirtiliyordu.

Kendisi de çiftçi olduğu için onların sorunlarını eylemleriyle gündeme getiriyordu. Soğan, patates para etmedi, maliyeti kurtarmadı. Gidip torbalar dolusu soğanı, patatesi ilçeye döktü. “Vay sen nasıl bunları dökersin, piyasanın dengesini bozarsın” diye yazı gönderildi ve 17 milyon liraya kadar cezasının olduğu bildirildi.

Partiden ihraç edilmesini, “Bu karar benim için yok hükmündedir. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde Özgür Başkanımız neredeyse oradayız ne derse ölümüne kalımına kellemle oradayım. Canımız feda” diye açıklıyor.

CHP’den ihraçlar oldukça, bunlar da kurulması planlanan yeni partinin alt yapısını oluşturacak gibi gözüküyor. Şu anda 30’dan fazla il başkanı CHP’den çıkarılarak yeni partinin kurucu il başkanı olacak.