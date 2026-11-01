CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un oğlu Erencan Erol ile Yaren Köseoğlu, Ankara'da düzenlenen törenle evlendi. Çiftin nikah şahitlerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kısa yoldan kazanılan on liradansa emek harcanarak kazanılan bir liranın daha kıymetli olduğunu bilen nesillere vesile olsun inşallah bu evlilik” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını “ailenin patronu” dediği geline verdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un oğlu Erencan Erol ile Yaren Köseoğlu Ankara’da bir otelde düzenlenen törenle evlendi. Düğüne Kılıçdaroğlu ve Yılmaz’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP milletvekilleri Hulusi Akar, Fuat Oktay ve Galip Ensarioğlu, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP milletvekilleri, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan katıldı.

“SORUMLULUĞUNUZU PAYLAŞACAKSINIZ, LOKMANIZI PAYLAŞACAKSINIZ”

Gürsel Erol, Hazreti Ömer’in adaletinin, Mevlana’nın insan sevgisinin ve Hacı Bektaş’ın hoşgörüsünün çifte hayatları boyunca ışık tutmasını dileyerek, “Sorumluluğunuzu paylaşacaksınız, lokmanızı paylaşacaksınız” dedi. Çifte geleneklerinden, göreneklerinden ve kültürlerinden kopmamalarını öğütleyen Erol, “Vatanınıza, milletinize, devletinize sadık evlatlar yetiştirin” diye konuştu.

Şahitler huzurunda kıyılan nikâhın ardından evlilik cüzdanını çifte vermesi istenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gençleri ve ailelerini tebrik etti. Çiftin birbirine değer vererek, dayanışma içinde mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmesini dileyen Yılmaz, “Benim de bir torunum oldu. Torunun ne kadar tatlı bir şey olduğunu yaşayarak gördüm. İnşallah Gürsel Bey de en kısa sürede bu duyguyu yaşar” dedi.

YILMAZ: “EMEĞİN, ALIN TERİNİN, ÜRETİMİN KIYMETİNİ BİLEN NESİLLERE İHTİYAÇ VAR”

Gençlerin bilgiyle birlikte ahlak, merhamet ve adalet duygusuyla yetişmesinin önemine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

“Zor bir dönem yaşıyor bölgemiz, dünyamız. Daha iyi yetişen gençlere ihtiyaç var. Özellikle de emeğin, alın terinin, üretimin kıymetini bilen nesillere ihtiyaç var. Kısa yoldan kazanılan on liradansa emek harcanarak kazanılan bir liranın daha kıymetli olduğunu bilen nesillere vesile olsun inşallah bu evlilik.”

Törende farklı siyasi partilerden isimlerin bir araya gelmesine de değinen Yılmaz, “Gürsel Bey uzun yıllardır dostumuz, ahbabımız. Burada birleştirici kişiliğinin ne kadar güzel bir tablo oluşturduğunu da görüyoruz” dedi. Yılmaz, benzer buluşmaların ülkede daha sık yaşanmasını diledi.

KILIÇDAROĞLU EVLİLİK CÜZDANINI GELİNE VERDİ

Yılmaz, konuşmasının ardından evlilik cüzdanını çifte takdim etmesi için Kılıçdaroğlu’na verdi. Yılmaz’a teşekkür eden Kılıçdaroğlu, çiftin ömür boyu mutlu olmasının törendeki herkesin ortak dileği olduğunu söyledi. Gürsel Erol’un konuşmasına değinen Kılıçdaroğlu, “Babanız güzel ve duygusal bir konuşma yaptı. Bir baba için en güzel günlerden birisi. Tabii onun beklediği güzel bir torun. Allah herkese torun nasip etsin” dedi.

Kılıçdaroğlu, damada hitaben “Aile cüzdanını, izin verirseniz sayın damat, ailenin patronuna takdim edeceğiz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum” diyerek evlilik cüzdanını gelin Yaren Köseoğlu’na verdi.