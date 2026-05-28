21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel görevden alınmış, yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti.



Mahkeme kararı CHP'de iki ismin takipçilerinin büyük bir tartışma içerisine girmesine neden olurken, Kılıçdaroğlu bugün Özel'e 'taziye' telefonu açtı.



ÖZEL DÖNMEDİ, MESAJ GÖNDERDİ



Özgür Özel'in 82 yaşındaki amcası Necati Özel, dün geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti. Özel, bayramlaşmak için geldiği memleketi Manisa'da gün boyu amcasının cenaze işlemleri ile uğraşırken, Kılıçdaroğlu cephesinden sürpriz bir telefon geldi.



Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' sonrası ilk röportajını verdiği AKP'li gazeteci Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden amcası Necati Özel için taziye dileklerini bildirmek üzere Özgür Özel’i telefonla aradı. Ancak ulaşamayınca ‘taziye’ mesajı gönderdi" ifadelerini kullandı.