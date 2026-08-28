İl ziyaretlerine devam eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in son durağı Kocaeli idi. Gebze'de sanayici iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Karamürsel Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU BABA NE YAPIYOR?"

Gencinden yaşlısına vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Özel, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Sağlık ocağında karşılaştığı vatandaşla ayaküstü sohbet eden YENİ Parti lideri Özel'e "Kılıçdaroğlu baba ne oldu? Ne yapıyor Ankara'da?" sorusu yöneltildi. Vatandaşın sorusunu gülerek cevaplayan Özel, "Kafasına göre bizim binada oturuyor. Sayılı gününü sayıyor" dedi.

"AVM'NİN -2 KATINDA PAÇA DİKİYOR"

Karamürsel'de uzun yıllardır terzilik yapan bir esnafla sohbet eden Özel, eskiye göre terzi sayısının yirmide bir oranında azaldığına dikkati çekerek, profesyonel işçileşme vurgusu yaptı. Özel, "Profesyonel mesleklerin işçileştirilmesi diye bir şey var bütün dünyada. Eskinin terzisi şimdi AVM'nin -2. katında egzoz dumanı altında paça dikiyor" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETE 2 ÇEYREK ALTIN GELİYOR"

Ziyareti sırasında eskiden öğretmenlik yapan ve yaklaşık 10 yıldır dede mesleği olan esnaflıkla uğraşan bir vatandaşla da konuşan Özel'in, "10 seneye göre şimdi alım gücü nasıl" sorusu üzerine, esnaf alım gücünün düşük olduğunu belirtti. Yıllar içindeki alım gücü değişimini ve vergi yükünü değerlendiren Özel, "Emekli 20 sene önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla. 10 sene önce 5'e düştü şimdi 2'ye düştü. İşler de ona göre düşüyor" diye konuştu.