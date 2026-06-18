Kemal Kılıçdaroğlu, devletin köklü geleneklerine ve dış politika anlayışına dair yaptığı son açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle kullandığı coğrafi referanslar ve "millici-kamucu" duruş vurgusu, siyasi kulislerde Devlet Bahçeli’nin üslubuna benzerliğiyle tartışılmaya başlandı.

"Dış Politika Bir Şov Alanı Değildir"

Dış politikayı "iç siyasete malzeme edilecek bir şov alanı" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, yönetimin dış politikadaki yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu mesajında, "Dış politika, tribünlere oynanacak bir yer değil; devletin varlık ve saygınlık makamıdır" ifadelerini kullanarak, ülkenin bölgesel krizlerde "meze" haline getirildiğini savundu.

"Koltuk Sevdalılarına Değil, Millete Hizmet Ediyoruz"

Kendi siyasi çizgilerini "sermaye ve sömürü odaklarının projelerine eş başkanlık yapanlardan" ayırdıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle meydan okudu: "Cumhuriyet Halk Partisi, masalarda delege pazarlığı yapanların değil, Türk Milleti ve Devleti’nin bağımsızlık iradesidir. Biz, koltuk uğruna değil, bu toprakların özü olarak hareket ediyoruz."

"Altaylardan Tuna’ya Sözümüz Var"

Mesajının en dikkat çeken kısmında Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve "Altaylardan Tuna’ya" uzanan bir coğrafi genişlikten bahseden Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin dış politika vizyonunu şu sözlerle tanımladı: "Bizim sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımızın olduğu hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya kimsenin gücü yetmez."

"O Enkazı Kaldıracağız"

"Önce Türkiye" şiarıyla "millici ve kamucu" duruşun temsilcisi olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, mevcut siyasi tabloya yönelik şu kararlı çıkışla sözlerini noktaladı: "Bizi suni gündemlerle tartmaya çalışanlar, önce kendi tarihsel veballerinin hesabını versin. CHP, bu devletin kurucu iradesidir. Ülkedeki enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden hakim kılacağız."