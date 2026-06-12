CHP’de kurultaya ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından göreve başlayan yeni parti yönetimi, Meclis grubunda dikkat çeken bir değişikliğe imza attı.

Mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim tarafından ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın TBMM Grup Başkanvekilliği görevlerine son verildi.

Kararın ardından her iki ismin grup başkanvekili unvanları, TBMM’nin resmi internet sitesinden de kaldırıldı.

YENİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ ATANACAK

CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mahkemenin verdiği tedbir kararı nedeniyle TBMM Grup Başkanvekillerini seçim yerine atama yöntemiyle belirleyeceği öğrenildi.

Parti kulislerinde, yeni grup başkanvekillerine ilişkin görevlendirmelerin kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği konuşuluyor.

CHP Genel Merkezi kaynaklarına göre, grup başkanvekilliği için CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in isimleri üzerinde duruluyor.

YÖNETMELİK NE ÖNGÖRÜYOR?

CHP Meclis Grup İç Yönetmeliği'ne göre, grup başkanvekilliği makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda ilk kapalı Grup Genel Kurulu toplantısında seçim yapılması gerekiyor.

Yönetmelikte ayrıca, seçilen yeni grup başkanvekilinin selefinin kalan görev süresini tamamlayacağı hükmü yer alıyor.

Buna karşın Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, mahkemenin verdiği tedbir kararını gerekçe göstererek görevlendirmeyi seçim yerine atama yöntemiyle gerçekleştirmeyi planladığı öne sürülüyor.

Söz konusu yaklaşımın parti içinde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.