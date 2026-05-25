CHP'ye mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'tya yapmayı planladığı bayramlaşmanın tarihi değişti.
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" ifadelerini kullandı.
İlk açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde, bayramın ikinci günü olan 28 Mayıs'ta partililerle bayramlaşacağı açıklanmıştı.