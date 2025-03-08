Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin olarak, "Bizlerin görevi, bu coğrafyada istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak ve uluslararası hukukun gereğini savunmaktır. Bu katliamların karşısında susmak, insanlık vicdanına sırt çevirmektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Mübarek Ramazan ayında, İslam adına konuşanların, “cihat” diyerek Müslüman kanı dökenlerin ve Kur’an-ı Kerim’i sadece siyasi hesaplar için kullananların ne kadar tehlikeli oldukları bir kez daha ortaya çıkmıştır. Suriye’de yaşanan kimlik temelli katliamlar yalnızca bir topluluğu değil, insanlığı hedef almaktadır. Uluslararası hukukta ve insanlık vicdanında yer bulması mümkün olmayan sivillere yönelik bu saldırıların derhal son bulması gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

-Kimlikler üzerinden dizayn edilen ayrışmalar, ülkelerin barışını, bütünlüğünü ve istikrarını tehdit etmektedir. Tarih boyunca kimlikler üzerinden yürütülen savaşlar acı, yıkım ve gözyaşı getirmiştir. Geçmişte Avrupa’da yüz yıl süren mezhep çatışmalarının yol açtığı yıkımların acısı hâlâ sürmektedir.

-Türkiye’nin dış politikası, hiçbir ayrım gözetmeden kimlik çatışmalarının önüne geçmeyi ve barışı önceleyen bir diplomasi yürütmeyi esas almalıdır. Türkiye, bölgedeki aktörlerle olan ilişkilerini gözden geçirmeli ve bu tür insan hakları ihlallerine karşı açık bir tavır sergilemelidir. Bugün yaşananları görmezden gelmek, gelecekte daha büyük acıların yaşanmasına neden olabilir.

-Bizlerin görevi, bu coğrafyada istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak ve uluslararası hukukun gereğini savunmaktır. Bu katliamların karşısında susmak, insanlık vicdanına sırt çevirmektir.

-Lazkiye’de Suriye’nin kadim halklarına yönelik gerçekleştirilen katliamları ve işlenen insanlık suçlarını şiddetle kınıyorum. Herkesin inancını özgürce yaşayabildiği bir düzen, ancak barış ve adaletle mümkündür.