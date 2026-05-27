Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs'ta UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı geçersiz kılındı.



Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tüm parti yönetiminin yetkileri geri alınırken, CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.



Kararın basın tarafından kamuoyuna duyurulmasının ardından yetkileri alınan parti yönetimi CHP Genel Merkezi'nde toplanırken, CHP lideri Özel ise söz konusu kararın hukuksuz olduğunu ve kararı tanımayacaklarını ilan etti.





Devam eden süreçte Kılıçdaroğlu ve Özel arasında yapılan iki telefon görüşmesinde de uzlaşıya varılamazken, 23 Mayıs sabahı CHP'li milletvekilleri ile kapalı grup toplantısı gerçekleştiren Özgür Özel, 110 milletvekilinin desteği ve 95 CHP'li vekilin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN IŞIK HIZINDA 'U' DÖNÜŞÜ



Yandaş basında CHP'ye yönelik "90 vekil Kılıçdaroğlu'nu destekliyor" iddialarının ardından yapılan seçim ile Özel yönetimi Meclis çoğunluğunun kendilerinde olduğunu göstermeyi amaçlarken, atılan bu hamle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından 'teslimiyet' olarak değerlendirildi.



Özel'in TBMM Grup Başkanı seçilerek 'Genel Başkanlık' iddiasından feragat edeceğini düşünen Kılıçdaroğlu, söz konusu seçimden birkaç saat sonra 'mutlak butlan' sonrası ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti. CHP'ye 'arınma' çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i ise TBMM Grup Başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.







ÖZEL'İN 'DİRENİŞ' MESAJININ ARDINDAN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ



Kılıçdaroğlu'nun tebriğinden kısa bir süre sonra Özel, parti binasında yaptığı basın açıklamasında CHP Genel Merkezi'ndeki direnişe devam edeceklerini belirterek, Genel Başkanlık iddiasını sürdüreceğini ilan etti. Söz konusu mesajı canlı yayında takip eden Kılıçdaroğlu, büyük bir şaşkınlık ve öfke yaşayarak tahliye planı için düğmeye bastı.



Avukatı Celal Çelik'e CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamaları talebiyle Ankara Valiliğine teslim edilmek üzere bir dilekçe hazırlatan Kılıçdaroğlu, sabah saat 07.00'de ise kendisini destekleyen CHP'li milletvekillerini ve avukatlarını, gece yarısı topladıkları kalabalık grup ile CHP Genel Merkezi'nin önüne yolladı.



Sabahın erken saatlerinde Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında yaşanan arbedenin ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, Ankara Valiliğine ikinci bir dilekçe yollayarak binanın polis zoruyla tahliye edilmesini istediklerini yineledi. Ankara Valiliği, başvurunun ardından talebin gereğinin yapılması ve CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliye edilmesi için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.



Devam eden süreçte yüzün üzerinde çevik kuvvet polisi, CHP binasının garaj kapısını kırıp, yoğun gaz ve plastik mermi kullanarak CHP binasının tahliyesini gerçekleştirdi.





PLANI TUTMAYINCA 'İRONİ YAPTIM' DEDİ



Kılıçdaroğlu, dün akşam hazırladığı 3 sayfalık dilekçe ile daha önce 'tebrik ettiği' Özgür Özel'in TBMM Başkanlığının geçersiz kılınması için Meclis Başkanlığına başvuruda bulundu.



Kendisiyle görüşen isimlerin "Seçimleri tanımayacaksak neden tebrik açıklaması yapıldı" sorusuna ise Kılıçdaroğlu "Ben orada Özel'i tebrik ederken ironi yapmıştım, sanırım yanlış anlaşıldı" yanıtını verdi.





