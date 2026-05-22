CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP Genel Merkezi'ne neden gitmeyeceğini açıkladı.

Saygı Öztürk'ün açıklaması:

"CHP'nin açısından dün kara bir gündü. Gündüz saatlerinde başlayan acaba bugün açıklama yapılacak mı yapılmayacak mı diye. Dün saat 16.30 civarında biz bu olayı tesadüfen öğrendik. Hem televizyonumuzda hem de internet sitemizde duyurduk. İlk veren gazeteciler arasındayız.

Bakıldığında CHP açısından partinin Genel Merkez'in ışıklarının yanması ne güzel parti pırıl pırıl diye düşünülür. Hatta seçim gecelerinde bir siyasi partinin seçimi kazanma umudu kaybolduysa odaların ışıkları birer birer söndürülür parti karanlığa gömülür.

Dünkü olaya baktığımız zaman da partiye sahip çıkıldığı ışıklar yakılarak gece genel başkan ve partinin önüne gelenlerle partiyi terk etmediklerini göstermiş oldular. Yani biz partimizdeyiz, partimize sahip çıkıyoruz, binamızı da terk etmeyeceğiz mesajları var.

En çok merak edilen ise Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gidip gitmeyeceğidir. Net cevap veriyorum Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez'e gitmeyecek.

Her şeyden önce olay sonuçlanmış değildir. Bir tedbir kararı verilmiştir. Öncelikle İcra Müdürlüğü'ne başvurulması lazım. Bu tedbir kararının bir icra müdürü ile partiye yetkililere bunun iletilmesi gerekiyor. Yani icra yoluyla yöneticilerin göreve başlatılması gerekiyor. Yedi gün içinde bunun göreve başlatılması gerekiyor yasal ayrı süreç yaşanmazsa ve farklı bir karar olmazsa. Bugün YSK'ya başvuru süreci var. Bunlar bildirilecek ve itiraz dilekçesi verilecek. İlçe Seçim Kurulu Çankaya'ya verilecek. CHP Genel Merkez'i açısından önemli. Yargıtay'da itiraz dilekçeleri hazırlandı. Bu kadar hızlı yapılması CHP'nin hazırlık içinde olduğunu gösteriyor.

Kılıçdaroğlu kolay kolay Genel Merkez'e gidecek gibi görünmüyor. Farklı bir bina ya da ofis tutulabilir. Genel Merkez'in yeri de değiştirilebilir."