Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından, CHP'de Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na sırtını dönen sanatçılar bir bir artıyor. Son olarak geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın ailesi de benzer bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde dün yaptığı konuşmada da Akbayram'ın "Meydan Türküsü" adlı şarkısı çalınmıştı.

Akbayram ailesinden yapılan açıklamada, "Edip Akbayram’ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda ‘mutlak butlan’ sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerini kullandı.



Akbayram ailesinin açıklaması ise şöyle:

"Biz; halkın sanatçısı, değerli eşiniz ve babamız Edip Akbayram adına, gördüğümüz lüzum üzerine bu kısa açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ülkemizde, özellikle de son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Edip Akbayram, yaşamı boyunca demokrasiye, özgürlüğe, halkın iradesine ve toplumsal adalete inanan; sanatını da bu değerler doğrultusunda üreten bir sanatçı olmuştur. Yıllardır ödünsüz biçimde sürdürdüğü bu duruş, yalnızca sanatının değil, yaşamının da temel ilkelerinden biri olmuştur. Bu çerçevede, kamuoyunda “mutlak butlan” olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin; Edip Akbayram’ın hayatı boyunca savunduğu demokratik anlayışla örtüşmediğini düşündüğümüzü ifade etmek isteriz. Toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulan kaygıları, kırgınlıkları ve demokrasiye ilişkin hassasiyetleri görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, Edip Akbayram’ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda ‘mutlak butlan’ sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız. Hassasiyetimiz; Edip Akbayram'ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu biçimde yaşatılmasıdır. Kamuoyunun anlayışına ve takdirine saygıyla sunarız.

AKBAYRAM AİLESİ"

KILIÇDAROĞLU CENAZESİNE KATILMIŞTI

Kılıçdaroğlu, geçen yıl hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın cenazesine katılmıştı.

Kılıçdaroğlu cenazede tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce ile yan yana gelmişti.

ŞARKILARIN BİR BİR YASAKLADILAR

Mutlak butlan kararının ardından, Sabahat Akkiraz, Kılıçdaroğlu'nun seçim şarkısını yapan Onur Akın, Suavi, Ali Altay gibi sanatçılar da şarkılarını Kılıçdaroğlu cephesinin, kullanmasını yasaklamıştı.

Bir bir açıklama yapan sanatçılar, butlanla CHP'nin başına atanan Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Akbayram ailesinin açıklamasının ardından bir yasak da Zülfü Livaneli'den geldi. Livaneli, "Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur" açıklamasını yaptı.