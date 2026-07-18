CHP'de Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in aday gösterilme sürecine yönelik tartışmalar sürüyor.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Güner'in adaylığına ilişkin dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'e ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce yaptığı açıklamada, "Kuşkularım vardı" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, CHP’nin güçlü olduğu yerlerde aday belirlenirken liyakat ve tecrübeden çok farklı ölçütlerin öne çıktığını savundu ve şunları kaydetti:

-Belediye başkan adaylarını belirleyen isimler, CHP’nin kalesi olarak görülen ve seçimin garanti olduğu yerlerde kendilerine yakın isimleri tercih etti.

-Aday belirleme sürecinde liyakat ve tecrübeden çok farklı kriterlerin öne çıktığı yönünde değerlendirmeler vardı."

-Aynı değerlendirmelerde Güner’in adaylığına yönelik eleştiri daha da sertleşti.

Kurmaylar, “Onlarca aday arasından en tecrübesiz ve kamuoyunda en az tanınan isim aday gösterildi.

-Yapay zekaya sorsanız bile Hüseyin Can Güner’i önermezdi. 30 aday arasında ancak 30’uncu sırada yer alırdı.