CHP Genel Başkanlığı’na mahkemenin mutlak butlan kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'SAHİBİ DEĞİL, EMANETÇİLERİ OLUR'

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok’un ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçileri olur. Yaşa, var ol Fırka” ifadelerini kullandı.

TÜM BAŞKANLAR VAR ÖZGÜR ÖZEL YOK

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İsmet İnönü, eski başbakan Bülent Ecevit, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal yer alırken, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'e ise yer verilmedi.