Mutlak butlan kararının ardından CHP'de Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 81 ilin il başkanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, ön seçimin zorunlu hale getirileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Merkezin güçlendirilmesinin yarattığı bazı sakıncalar ve o sakıncaları tarih içinde çok yaşadık. Örgüte güven duymak lazım. Örgütün iradesine saygı duymak lazım. Elbette ki eksiklikler olabilir. Ama eksikliği örgüt bazında gidermek kolay ama temelde gidermek zor olabilir. O nedenle bunu da yapacağız. Sizden 24 saat çalışmanızı bekliyorum. İlinizde karşılaştığınız sorunları Ankara'da oturanlar bilmeyebilirler, sorunu görmeyebilirler. Sorunla ilgilenin. Eğer derseniz ki ‘Bize mutlaka bir milletvekili grubu gönderin’ size hemen ertesi gün milletvekili grubumuzu göndeririz" ifadelerini kullandı.

SIK SIK AHLAK VURGUSU YAPTI

Kılıçdaroğlu, bolca 'ahlak' vurgusu yaptığı konuşmasında, "Siyasette eksik olan ahlaktır. Gidin, hangi partiye oy veriyorsa versin, hangi partiye 'Siyasette ahlak var mıdır' diye bir soru sorun. Vallahi size söyleyeceği ilk şey 'Ahlak yok' olur. Ama biz arkasından şunu diyeceğiz; Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki üstünlüğü, bütün tarih boyunca kanıtlanmıştır. Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük" dedi.

Kurultaya ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Görkemli bir kurultay yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Sizlerin bir görevi var. Sizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden ahlaki kodlara kavuşturacak olan il başkanlarısınız. Bu kadar değerlisiniz. Farkında mısınız bilmiyorum; ama bulunduğunuz görev, üstlendiğiniz görev Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara döndüren görevdir. Bu kadar değerli bir görev üstlendiniz" dedi.