Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahlatcı Holding'in patronu Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı geçtiğimiz hafta Çorum'da düzenlenen düğün ile dünya evine girdi.



Türkiye'nin konuştuğu düğüne ünlüler akın ederken, çiftin mutlu gecesi için Amasya Merzifon Havalimanına yurtdışı ve yurtiçinden 23 özel jet ve 2 charter uçağı iniş yaptı.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU DÜĞÜN İÇİN 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ



T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, 30 Haziran'da görülecek CHP 38. Olağan Kurultayı davasına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem olan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile birlikte Çorum'a giderek Ahmet Ahlatçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Düğüne katılamayan Kemal Kılıçdaroğlu, işadamı Ahmet Ahlatcı'yı Altın Rafinerisi'nde ziyaret ederken, görüşmede Ahlatcı'nın eşi Sibel Ahlatcı ile kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşcı da hazır bulundu.