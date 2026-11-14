Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na, AKP ve MHP'den "Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim" şeklinde bir teklif gelmesi halinde nasıl bir tutum takınacağı soruldu.

"HANGİ KOŞULLARDA OLACAK BU?"

Bu ihtimale ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin uluslararası alanda ciddi bir sorunla karşılaşması ve bir beka sorununun ortaya çıkması durumunda bu değerlendirilebilir. O koşullara bağlı. Hangi koşullarda olacak bu? Bu koşullar aynen devam eder, 'Biz de size iki tane bakanlık verelim veya beş tane bakanlık verelim.' Bunun hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok.

Ortak yönetim için öncelikle devlet kurumlarının yeniden işler hale getirilmesi, liyakat ilkesinin sağlanması ve temel kurumsal sorunların çözülmesi gerekir. Ülke bir şekilde halkın tercihlerine göre yönetilir. Ama belli temel kurumların olması lazım ve o kurumların başında siyasetçilerin değil, devlette liyakatli kişilerin olması lazım."