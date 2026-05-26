CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren isimler arasında yer alan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş’ın danışmanı Ferhat Özbakış görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özbakış, yaptığı açıklamada yaşanan süreci “mutlak butlan darbesi” olarak nitelendirdi.

“VİCDANEN KABUL EDEMEM”

Uzun yıllardır CHP örgütlerinde görev aldığını belirten Özbakış, lise komisyonu başkanlığı, gençlik kolları yöneticiliği ve ilçe yöneticiliği yaptığını ifade etti. 2023 yılından bu yana sürdürdüğü TBMM milletvekili danışmanlığı görevinden ayrıldığını açıklayan Özbakış, şu ifadeleri kullandı:

“Henüz çocuk yaşta Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye başlamış; lise komisyonu başkanlığı, gençlik kolları yöneticiliği ve ana kademe ilçe yöneticiliği görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet Halk Partili olarak; mutlak butlan darbesinin herhangi bir parçası olmayı vicdanen kabul edemeyeceğim için, 2023 yılından bu yana sürdürdüğüm Konya Milletvekili Barış Bektaş’ın TBMM milletvekili danışmanlığı görevinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.”

“ASIL OLAN CHP’DİR”

Özbakış açıklamasında, CHP Genel Başkanlığı tartışmalarına da değinerek mevcut Genel Başkan Özgür Özel’e destek verdi.

Özbakış, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir ve asıl olan maaşlar, unvanlar değil Cumhuriyet Halk Partisi’dir” ifadelerini kullandı.