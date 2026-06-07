Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Lideri Özgür Özel’in Çevrecik mitingine katılmak isteyince halk tarafından yuhalandı.

PROTESTO EDİLDİ

Seçim otobüsünden inerken vatandaşların yoğun protestosunun hedefi olan Durmaz’ı, CHP Lideri Özel makam aracına aldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler “Durmaz’ı Özgür Özel kurtardı” yorumlarıyla paylaşıldı. Özel’in 4 kişilik makam aracına Durmaz ile birlikte 5 kişinin binmesi de tartışma konusu oldu.

LİNÇ FALAN YOK

CHP’li Kadim Durmaz olayı “Kamuoyunda algı oluşturma amaçlı” olarak tanımladı, “Araca sığındı, kurtarıldı” gibi ifadelerin gerçek dışı olduğunu belirtti. SÖZCÜ’ye konuşan Durmaz, “Beni Özgür Bey aradı ve çağırdı mitinge. Seçim var, tabii ki gideceğiz. Linç filan yok. Birkaç örgüt yöneticisi laf attı o kadar. Beni tek bir gazeteci arayıp doğru mu diye sormadı. Tabanı ayrıştırmamak gerekir” dedi.