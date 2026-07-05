Eskişehir'de DİSK Emekli-Sen ile Tüm Emekliler Sendikası tarafından gerçekleştirilen emekli eylemine katılan Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, yurttaşların tepkisiyle karşılaştı. Çok sayıda emekli yurttaş, Süllü’nün mutlak butlan sürecinde Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği hatırlatarak “Butlancı istemiyoruz” sloganları attı.



ALANI TERK ETMEK ZORUNDA KALDI



Eskişehir.net’teki habere göre Hamamyolu Caddesi’nde, düzenlenen eylemde Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Ali Paşa Şanlı eylem esnasında, “Jale Milletvekilimiz ilimizde geçmişte milletvekili olarak hizmet etmiş olabilir. Ama bugün durduğu yer doğru değildir. Onun için buradan çıkarsanız iyi olur, buradaki tepkinin büyümesini istemiyoruz” dedi ve CHP’li vekilden alanı terk etmesini istedi. Süllü, aldığı yoğun tepki üzerine alanı terk etmek zorunda kaldı.