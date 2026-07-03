Eskişehir'de DİSK'e bağlı Emekli-Sen ve Tüm Emekliler Sendikası üyesi emekliler eylem yaptı. Kılıçdaroğlu destekçisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, alana geldiğinde ise emeklilerin tepkisiyle karşılaştı.

"BUTLANCI İSTEMİYORUZ"

Eylem yapan emekli vatandaşlar CHP'li Süllü'nün Kılıçdaroğlu'na destek verdiği hatırlatarak "Butlancı istemiyoruz" sloganı attı.

MEYDANI TERK ETTİ

Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Ali Pala Şanlı, "İlimizde geçmişte milletvekili olarak hizmet etmiş olabilir ama bugün durduğu yer doğru değildir. Onun için buradan çıkarsanız iyi olur, tepkinin büyümesini istemiyoruz" dedi.

Jale Nur Süllü alanı terk etmek zorunda kaldı.

Süllü, ise alandan ayrılırken, “Benim üzüldüğüm konu ne biliyor musunuz? AKP’nin ekmeğine yağ süren tablo bu. Ayrışma, bölüşme, ötekileştirmeyi kimin yaptığı görülsün. AKP’nin yıllardır yapmaya çalıştığı tablo bu. Hani tarihin doğru tarafı deniyor ya tarihin tarafı ne olduğu görüldü. Ama kimse de hırsız ve rüşvetçi diyemez. Onun için ben resmi genel başkanın ve resmi yönetimin yanındayım. O nedenle ben buradayım. Hiç kimse de ‘istemiyoruz’ diyemez. Ben CHP’lilerin oylarıyla seçildim. Hiç bir şekilde kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.