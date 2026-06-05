CHP lideri Özgür Özel’in Çevrecik’te gerçekleştirdiği miting öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, alana gelişi sırasında bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Miting için kullanılan otobüsten indiği sırada protestoların hedefi olan Durmaz’a yönelik sloganlar atıldığı görüldü. Yaşanan gerginlik sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in devreye girdiği belirtildi. Protestoların ardından Durmaz, Özel’in makam aracına alınarak alandan uzaklaştırıldı. Görüntülere yansıyan olayda, Durmaz’ın Özel ile birlikte araca bindiği görüldü. CHP’de son dönemde yaşanan kurultay ve yönetim tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen olay, miting alanında kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Olayın ardından program planlandığı şekilde devam etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.