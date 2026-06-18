Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Faik Tunay, katıldığı bir televizyon programında partisindeki son gelişmeleri değerlendirerek, Özgür Özel ve ekibine yönelik sert eleştirilerde bulunmak isterken dozunu tutturamadı, ağzını bozdu.

tv100 ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Faik Tunay'ın gündeminde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki siyasi hareketlilik ve yönetimsel tartışmalar vardı. Tunay, kamuoyunda tartışılan "mutlak butlan" kararı sonucunda CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in yürüttüğü siyasi stratejiyi eleştirmek isterken ne diyeceğini şaşırdı, argo ifadelere başvurdu.

"ÜÇÜN BİRİNİ ALIRLAR"

Özel ve yönetiminin izlediği yol haritasına dair değerlendirmelerde bulunan Tunay, siyasette yalnızca mağduriyet söylemi üzerinden bir zemin inşa etmenin başarı getirmeyeceğini söyledi.

Özgür Özel ve ekibinin mevcut yaklaşımını hedef alan Tunay, "Özgür Özel ve arkadaşları sadece mağduriyet üzerinden ilerlerse sadece üçün birini alırlar" ifadelerini kullandı.

Tunay'ın tartışma yaratan bu çıkışı siyaset kulislerinde dikkat çekerken, kullandığı ifadelerin ardından kamuoyundan ve çeşitli kesimlerden tepkiler aldı.