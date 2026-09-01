21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası ilk canlı yayına Sözcü TV ekranlarında çıkmış ve süreç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.



Kılıçdaroğlu, Özel'e 4 belediye başkanının ismini vererek "Bunlar hakkında şaibe iddiaları var, aday gösterme" tavsiyesinde bulunduğunu söylemiş, söz konusu programa katılan gazeteci Barış Terkoğlu daha sonra yaptığı açıklamada bu 4 belediye başkanının Cemil Tugay, Ahmet Aras, Rıza Akpolat ve Gökhan Yüksel olduğunu söylemişti.





Hakkında iddianame hazırlanan ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlaması ile 3,5 yıl hapis cezası alması talep edilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.



"DOSYASI VAR" DEDİĞİ İSİMLE POZ VERDİ



Son aylarda adı sık sık AKP'ye transfer olmak istediği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu talebinin onaylanmadığı yönündeki iddialar ile gündeme gelen Gökhan Yüksel, CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.





Bu ziyaret sırasında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundukları öğrenilen ikili, görüşme sonunda birlikte poz verdi.





