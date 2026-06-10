Meclis’te grup toplantısı yapamayan Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde kendisini destekleyenlere seslendi. Kılıçdaroğlu, Özel’in konuşmasının bitmesinin ardından kürsüye çıktı ve “Kirlilikten arınacağız tamamının işine son vereceğiz” dedi.



VEKİLLERDEN SINIRLI DESTEK



Katılım ise kısıtlı oldu, dinlemeye sadece 18 vekil geldi: Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, İnan Akgün, Barış Bektaş, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Semra Dinçer, Ali Fazıl Kasap, Sevda Erdan Kılıç, Nurten Yontar, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Enis Berberoğlu, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Rıfat Nalbantoğlu.





PARTİDEN İHRAÇLARA BAŞLAYACAK



Kılıçdaroğlu partiden ihraç sürecini başlatacağını açıkladı. Arınma vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Ahlak, erdem, temizlik... Ben sana para vereyim sen bana oy ver. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar” dedi. Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucu baronlarından hesap sormazsam namerdim. İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim” diye konuştu.



Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine CHP MYK'sının bugün saat 13.00'de toplanacağı ve Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) yapılacak sevklere ilişkin değerlendirmede bulunacağı öğrenildi.





'KOLTUK MERAKLISI DEĞİLİM, KURULTAYI TOPLAYACAĞIM'



Kılıçdaroğlu “Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz” dedi.



Kılıçdaroğlu, “Gerilim yaratıldığı için” Meclis’te grup yapamadığını belirterek “Sarayın adamı’ diyorlar. Erdoğan Meclis’e geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı?” dedi. Kılıçdaroğlu, “Ben koltuk meraklısı değilim. Ben kurultayı toplayacağım, Kimse endişe etmesin. Ahlaklı erdemli bir kurultay yapacağım. Endişe etmeyin” dedi ancak tarihten söz etmedi.



BASINI HEDEF ALDI



Kemal Kılıçdaroğlu, basını da hedef aldı, “Sahibi Londra’da olan, Türkiye’ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim, onun da önüne geçeceğim” ifadelerini kullandı.





