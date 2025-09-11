Pazartesi günü Ankara'da görülecek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava öncesinde gözler, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
Siyaset kulislerinde duruşmadan 'mutlak butlan' kararı çıkabileceği ve CHP Genel Başkanlığı görevinin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilebileceği konuşulurken, görevi kabul edip etmeyeceğine ilişkin söylentilere yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu, bu kez eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülendi.
DUYMAZDAN GELDİ, SIRTINI DÖNÜP GİTTİ
Cenaze töreninde basın ordusunun uzattığı mikrofonları pas geçen Kılıçdaroğlu, kendisine kurultay davası hakkında yöneltilen soruları da duymazdan geldi.