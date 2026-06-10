Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan butlan yönetimindeki CHP MYK'sında dokuz milletvekili ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
CHP'li Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ihraç istemiyle disipline sevk edildi
ÖZGÜR ÖZEL İHRAÇ EDİLECEK Mİ?
Butlan yönetimi Parti Sözcüsü Müslim Sarı Özgür Özel ile ilgili gelen soruya "Özgür Özel'le ilgili değerlendirme sonra yapılacak" yanıtını verdi.