AKP'ye yakınlığıyla bilinen CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi yapacağını öne sürdü.

Fırat aktardığı kulis bilgisi şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki birkaç gün içinde temaslarını ofisinden yürüteceğini söyleyebilirim. Belli bir süre sonra parti genel merkezine geçmesi bekleniyor. Peki bugün ne olacak? Başta kendisine yakın bazı vekillerle saat 12.00 sularında bir toplantı yapabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu zaten belli hazırlıklar yapmıştı. Dünü de hem gelişmeleri takip edip hem hazırlık yaparak geçirdi. Özgür Özel'i telefonla aradı biliyorsunuz. Özel müsait olmadığını ancak dönebileceğini belirtmişti.

Bazı vedalaşmalar olacaktır. Bazı üyelerin üyeliklerinin askıya alınması söz konusu olabilir. Bunlar için Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in kendisini araması için süre belirlemiş olabilir. Hızlı bir adım atmayacaktır. Bayramın birinci günü ya da pazar, parti genel merkezine gitme ihtimalinden de bahsediliyor.

Bazı siyasi parti liderlerini araması ve yaşanan süreci aktarması bekleniyor. Bu liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli de var benim öğrendiğim bilgilere göre."

